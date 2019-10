KOFFI, Che emozione la prima squadra! Con Boateng...

Così il giovane attaccante viola Christian Koffi, autore del 3-1 contro la Pistoiese: "Giocare la prima sfida con la maglia della prima squadra è stata una grande emozione. Ringrazio Montella. Ma in generale sto facendo bene anche con la Primavera. Certo, affiancare giocatori come Boateng è speciale, perché si migliora e io in particolare imparo a cercare i dribbling solo quando opportuno".