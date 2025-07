Kessié offerto alla Roma, ma il club giallorosso dice di no: le ultime

Franck Kessié rimane un obiettivo di mercato di tante squadre in Serie A. Per la Fiorentina in questo momento è un sogno, anche per i 14 milioni di stipendio che la sua attuale squadra, l'Al Ahli, gli garantisce. Ma nelle ultime ore è stata rivelata anche una novità sull'ivoriano: secondo la Gazzetta dello Sport, Kessie sarebbe stato proposto anche alla Roma del suo ex allenatore Gian Piero Gasperini. Il club giallorosso però, scrive la Gazzetta, non sembrerebbe interessato.