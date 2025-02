Keita Balde può ripartire dal Monza: intanto si allena con i brianzoli

L'attaccante Keita Balde potrebbe ripartire dalla Serie A, dove si è svolta gran parte della sua carriera. Il giocatore classe '95, condo quanto scrive Tuttomercatoweb, ha sostenuto in queste ore le visite mediche per conto del Monza e inizierà dunque ad allenarsi insieme alla squadra brianzola. In base alla condizione fisica il club deciderà poi se tesserarlo o meno per questa seconda parte di stagione. Il Monza è in piena lotta per non retrocedere, ultimo in classifica.