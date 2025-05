Keita al 90' regala al Monza il terzo successo stagionale: Udinese ko in casa

Il Monza riesce ad espugnare il Friuli al 90' con un gol di Keita che regala il terzo successo stagionale alla squadra di Nesta che aveva chiesto ai suoi giocatori di chiudere il campionato con dignità nonostante la retrocessione. Contro l'Udinese (con Lucca che prende due gialli e salterà la Juventus rientrando dunque con i viola) finisce 1-2 con tre gol tutti nella ripresa.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, al 53' Caprari in mischia sblocca il risultato con la solita suspence visto che l'arbitro Crezzini e il Var controllano un eventuale fallo di mano ma alla fine il gol che porta in vantaggio il Monza viene ritenuto regolare. L'Udinese pareggia al 75' con Lucca, entrato ad inizio ripresa. Nel finale però anche il Monza trova il guizzo con uno dei giocatori entrati in corsa, Keita Balde, che segna il gol decisivo dell'1-2 in casa dell'Udinese.

La classifica aggiornata di Serie A dopo le prime tre gare della 36^ giornata

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus 64*

Lazio 64*

Roma 63

Bologna 62*

Milan 60*

Fiorentina 59

Como 48*

Udinese 44*

Torino 44

Genoa 39

Cagliari 33*

Verona 32

Parma 32*

Empoli 28*

Lecce 27

Venezia 26

Monza 18*

* una partita in più

La 36^ giornata di Serie A

Milan-Bologna 3-1

Como-Cagliari 3-1

Lazio-Juventus 1-1

Empoli-Parma 2-1

Udinese-Monza 1-2

11/05/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Lecce (DAZN)

11/05/2025 Domenica 18.00 Torino-Inter (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 20.45 Napoli-Genoa (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Fiorentina (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 20.45 Atalanta-Roma (DAZN)