Kean torna arruolabile, il suo scopritore: "La fase offensiva di Palladino dipende da lui"

vedi letture

Moise Kean è tornato oggi ad allenarsi in gruppo, dopo il trauma cranico che l'aveva messo ko nel corso della gara contro il Verona. E a parlare del centravanti della Fiorentina, oggi, è stato colui che l'ha scoperto per primo, Maurizio Molinelli: "Tra squalifiche e infortuni, nel periodo recente Moise non è stato fortunato. La botta arrivata a Verona mi ha fatto pensare male, sembrava inizialmente più grave di quanto è stato.

Ad Atene farà di tutto per essere in campo, ma il rendimento avuto finora non mi ha sorpreso. E Palladino prova a trovare soluzioni alternative a lui, ma la fase offensiva della Fiorentina, si è visto, dipende tutta da Moise".