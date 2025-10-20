Kean, terza punta più preziosa della Serie A: davanti i due bomber dell'Inter

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica delle punte più preziose del nostro massimo campionato. Una graduatoria che vede sul terzo gradino del podio il centravanti della Fiorentina Moise Kean. L'attaccante classe 2000 si trova in terza posizione con un valore di 50 milioni di Euro. Davanti all'ex juventus ci sono i due bomber dell'Inter Lautaro e Thuram.

L'argentino è primo con un valore di 85 milioni, mentre il francese si trova in seconda posizione con un valore dieci milioni di Euro più basso. Dietro a Kean, tutti quarti a pari merito con un valore di 45 milioni, ci sono Hojlund, David e Openda. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: