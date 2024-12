KEAN, Giocatore del mese di novembre in Serie A

FirenzeViola.it

Con 5 reti segnate Moise Kean è stato premiato da La Lega Serie A con il premio EA SPORTS FC Player Of The Month per il mese di novembre. Il premio verrà consegnato all'ex attaccante della Juventus domenica in occasione della sfida tra Viola e Cagliari in programma al Franchi alle ore 12:30. Queste le parole dell'amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo: "In questa stagione Moise Kean ha raggiunto la piena maturità, esprimendosi su livelli altissimi, in linea con il grande talento che gli è sempre stato riconosciuto, premiando la scelta del Club di affidargli la piena responsabilità dell’attacco viola. Le 5 reti realizzate nel solo mese di novembre hanno guidato la Fiorentina nelle zone più nobili della Serie A, oltre a valergli oggi il secondo posto in una classifica marcatori che si prospetta avvincente come tutto il campionato”. Di seguito il post Instagram dalla pagina ufficiale de La Lega Serie A: