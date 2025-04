Kayode e il riscatto del Brentford? L'entourage: "È felicissimo. Ma sarà il campo a decidere"

vedi letture

Michael Kayode non ha trovato grande spazio fin qui nella sua avventura inglese al Brentford, tanto che l'esordio da titolare in Premier League è arrivato solo sabato scorso. A giugno starà al suo attuale club decidere se riscattarlo o meno dalla Fiorentina, come ribadito oggi in un'intervista a Sportitalia da Andrea Ritorni, capo scout della Vigo GlobalSport di Claudio Vigorelli che segue da sempre il classe 2004: “E’ contentissimo di giocare nel calcio inglese, si trova benissimo con i suoi compagni e con il mister. Ha giocato anche un paio di partite con l’Under 23 del club dove ha fatto davvero bene. Cambiare società, ambiente, cultura, non è semplice e qualche settimana di assestamento serviva anche per riprendere il ritmo adeguato di gioco”.

Queste invece le dichiarazioni sul futuro del giocatore, a partire dalla possibile permanenza al Brentford: “Non ho la sfera magica, lui deve pensare a fare bene, facendo il massimo in campo. Poi sarà il campo stesso a dire cosa succederà. L’importante è che faccia bene in questi mesi, che si impegni, poi vedremo in estate cosa succederà e sarà il Brentford a decidere perché ha il diritto di riscatto dalla Fiorentina, altrimenti si vedrà a tempo debito. Il prossimo obiettivo è che faccia bene in questo fine campionato con il Brentford per far vedere chi è. E’ un club che sforna sempre giocatori importanti, quindi il prossimo obiettivo è di perfezionarsi e migliorare in un club dove ha tutto per farlo. Uno step alla volta, intanto deve pensare a fare bene dov’è, poi se negli anni saprà imporsi, arriverà certamente anche quel tipo di chiamata, ma è già in un club importante e arriva da un club importante come la Fiorentina, cui è e sarà sempre legato".