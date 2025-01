KAYODE, 12° italiano più prezioso acquistato in Premier

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'acquisto da parte del Brentford di Michael Kayode, il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei calciatori italiani più preziosi al momento del trasferimento della storia acquistati da un club di Premier League. In questa speciale graduatoria il terzino ex Fiorentina è 12° con un valore di 18 milioni di Euro. La classifica è dominata dalla coppia Tonali-Jorginho che al momento del loro passaggio oltremanica avevano un valore stimato di 50 milioni. Terzo gradino del podio per Calafiori (45 milioni), mentre in quarta posizione c'è Moise Kean. L'attuale attaccante della Fiorentina quando fu acquistato dall'Everton aveva un valore di circa 40 milioni. Di seguito il post Instagram con la classifica completa: