JUVENTUS, Torna Cambiaso. Danilo ancora da valutare

A poco più di una settimana dalla partita contro la Fiorentina e alla vigilia di quella con il Monza, Thiago Motta ritrova Andrea Cambiaso ma dovrà valutare ancora le condizioni di Danilo. In vista del match in programma domani sera alle 20.45 all'U-Power Stadium di Monza, il tecnico della Juventus ha diramato la seguente lista di convocati. Danilo, presente tra i convocati, non è partito con la squadra per la trasferta di Monza a causa di una leggera distorsione alla caviglia sinistra che verrà valutata domani mattina per confermare o meno la sua disponibilità per la partita contro i brianzoli. Di seguito l'elenco completo:

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

21 Fagioli

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

51 Mbangula