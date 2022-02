JUVENTUS, Sollievo per Dybala: escluse lesioni

Sospiro di sollievo per Paulo Dybala che si è infortunato in occasione dell'ultimo match contro il Torino. Gli esami a cui si è sottoposto il numero 10 bianconero questa mattina hanno escluso lesioni muscolari al flessore della coscia sinistra. Tuttavia, Dybala non dovrebbe partire con la squadra per la Spagna per la sfida di martedì contro il Villarreal. Da valutare per i prossimi impegni, anche per la semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina.