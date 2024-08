JUVENTUS, Pronta a chiudere per Todibo a 35 milioni

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di affondare il colpo per Nico Gonzalez, la Juventus si prepara a chiudere l'affare per Jean-Clair Todibo. Come riporta TMW, il giocatore del Nizza non è stato convocato per l'amichevole contro il Lecce ed è un indizio che le parti sono molto vicine: il centrale francese arriverà in prestito oneroso e opzione per il riscatto che potrebbe diventare obbligo per una cifra attorno ai 35 milioni di euro.