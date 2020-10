JUVE-NAPOLI, Il Giudice Sportivo dà il 3-0 a tavolino

A distanza di 10 giorni dalla data in cui era previsto l'incontro, è arrivata l’attesa decisione del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli. Ai bianconeri la vittoria d'ufficio; la società partenopea è stata punita per la mancata presentazione al match con la sconfitta a tavolino con conseguente penalizzazione di un punto in classifica. Ecco un estratto del lungo comunicato del GS:

"(...)In scioglimento della riserva di cui il comunicato del 6 ottobre 2020 delibera di applicare alla Soc. Napoli le sanzioni previste dall’art.53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2020/21."