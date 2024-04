JUVE, Battuta 2-0 la Lazio grazie ai gol degli ex viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo 36 giorni la Juventus ritrova il sorriso, centra una vittoria importantissima. Quello maturato questa sera all'Allianz Stadium è un successo che arriva dopo quattro passi falsi in campionato, che avvicina i bianconeri alla finale di Coppa Italia e allontana la prospettiva di un immediato ribaltone in panchina. In una serata delicatissima, Massimiliano Allegri sotto gli occhi di John Elkann ha ritrovato i suoi attaccanti e riscattato la sconfitta di sabato battendo 2-0 la Lazio di Tudor nel primo dei due confronti validi per le semifinali di Coppa Italia. Protagonisti di serata i calciatori ex Fiorentina. Ha sbloccato la partita Federico Chiesa, che non segnava dal tre marzo.

Ha realizzato il raddoppio Dusan Vlahovic, che non gonfiava la rete dall'ultimo successo dei bianconeri.