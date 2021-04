JURIC, Kalinic? Pareva quello di Firenze. Poi...

Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro lo Spezia, Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha dedicato alcune parole anche a Nikola Kalinic, sottolineando la sua situazione non ottimale e facendo un paragone coi tempi in cui il croato giocava alla Fiorentina: "Se Kalinic giocherà? È un'opzione. Mi dispiace per Kalinic, quando intravedevo il giocatore di Firenze si è fatto male. In questo momento abbiamo due attaccanti: o uno o l'altro".