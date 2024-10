JURIC, Il crollo di Firenze spero aiuti: giorni di litigi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alla vigilia della sfida tra Roma e Torino, in programma domani allo stadio Olimpico alle 20:45, in casa giallorossa ha preso la parola il tecnico Ivan Juric, che è tornato sul ko per 5-1 patito al Franchi contro la Fiorentina: "A Firenze abbiamo avuto un crollo emotivo: mi aspettavo un grande passo in avanti dopo 40 giorni di lavoro. Però spero sia una svolta in positivo: alcune volte meglio ko come quello con la Fiorentina piuttosto che una vittoria per 1-0 che nasconde alcuni problemi. Qualche anno fa il Milan di Pioli perse 5-0 con l'Atalanta e da allora cambiò passo.

I litigi nello spogliatoio? Sì, ci sono stati: sono stati giorni di litigi, anche pesanti però sono serviti. Era necessario chiarirsi".