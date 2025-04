Jovic a Sky: "Punto guadagnato dalla Fiorentina. A Firenze sono stato bene"

Intervistato da Sky Sport dopo il 2-2 con la Fiorentina, l'attaccante rossonero Luka Jovic ha commentato così il suo gol dell'ex e, in generale, la prestazione del suo Milan: "Non so cosa dire sulla nostra partenza, dobbiamo trovare una risposta perché abbiamo sette partite da giocare. Dobbiamo cambiare nel primo tempo. Oggi in dieci minuti abbiamo subito due gol, ma alla fine abbiamo dimostrato carattere. Credo che avremmo meritato di vincere anche se pure loro hanno giocato bene. È un punto guadagnato per loro".

Che soddisfazione prova dopo il gol e i minuti giocati in campo?

"Come ho detto, cerco di fare quello che posso nei minuti concessi. Oggi ho segnato. Sono stato bene a Firenze, ma ora gioco per il Milan e voglio giocare al meglio tutte le partite, fare quello che posso. Spero che l'allenatore se ne accorga".