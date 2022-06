JACOBELLI, Su Gnonto c'è anche la Fiorentina

Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport, ha rilasciato dichiarazioni durante TMW Radio, nelle quali ha anche commentato l'interesse dei vari club, tra cui la Fiorentina, su Wilfried Gnonto, talentino che si sta mettendo in mostra con la Nazionale. Queste le sue parole: "Si stanno interessando tante squadre, anche Sassuolo, Fiorentina e Verona. L’importante è che continui il percorso di crescita. Il merito di averlo portato alla ribalta è di Mancini, che ha adottato la stessa strategia del passato con Zaniolo. E ha fatto la stessa cosa con Zerbin, un altro che ha giocato in Nazionale senza aver ancora esordito in Serie A".