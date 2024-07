J. ALVAREZ, Puo lasciare il City: ha chiesto la cessione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Julián Álvarez può lasciare il Manchester City. L'attaccante classe 2000 che era finito anche nel mirino della Fiorentina prima che scegliesse la ricca Premier, non sarebbe soddisfatto della sua situazione, nonostante un contratto fino al 2028 e un altro che i Citizen gli avrebbero offerto. Il giocatore si sente chiuso da Haaland e nonostante un buon rendimento secondo i media inglesi, Daily Mail in particolare, avrebbe chiesto al club di fissare un prezzo di cessione. The Sun scrive che la cifra indicata è di circa 80 milioni. Sul giocatore molti club sono già in fila: Atletico Madrid, Chelsea e Paris Saint Germain su tutte.

Il giocatore in questo momento è in Nazionale e tra l'altro è un grande amico di Lucas Beltran (che invece è in Sub-23): durante le vacanze a Miami infatti l'attaccante viola ha postato foto in compagnia del connazionale durante i suoi giorni liberi dalla Copa America, con le rispettive compagne.