Italiano sull'Atalanta: "Solo a Firenze è stata un'altra squadra, nelle altre c'era. Sfide d'alta classifica difficili"

vedi letture

Il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha parlato della sfida di domani alle 12.30 al Gewiss Stadium tra l'Atalanta e il suo Bologna, sfida che può decidere il terzo posto: "E' una partita che ci dice che ci si gioca l'alta classifica ed in partite con squadre che si giocano qualcosa di così grande c'è della difficoltà. L'Atalanta in casa è forte, dobbiamo stare attenti perché andrà affrontata con attenzione e concentrazione, curando tutti i dettagli, anche quello più piccolo per proseguire su questo livello di prestazioni. Ci stiamo esprimendo bene e domani l'obiettivo deve essere quello di dare continuità in termini di prestazioni e di punti da aggiungere alla nostra classifica".

Atalanta in crisi? "Le ho viste tutte le loro partite. Forse in quella di Firenze non è stata la stessa Atalanta, ma nelle altre anche se ha perso c'era. Fra vincere e perdere c'era un filo sottile. Per me è la solita Atalanta che in casa crea un sacco di palle gol. Se entrano in capo bene è la solita macchina da gol, che crea e macina gioco. Dovremo essere pronti e con le antenne dritte, sapendo che affronteremo una squadra che negli ultimi 10 anni ha fatto sfracelli".