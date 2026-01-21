Italiano su Sohm: "Lui e Fabbian sono simili. Ha passo e sa riempire bene l'area"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dell'arrivo dalla Fiorentina di Simon Sohm e della conseguente partenza in direzione Firenze di Giovanni Fabbian. Queste le sue parole: "Sohm ha caratteristiche simili a Fabbian. Nei tre ruoli di centrocampo ha sempre lavorato bene, sa riempire l'area, sa inserirsi da detto, ha grande passo in conduzione ed ha la stoccata. Approfitto per salutare Giovanni e fargli un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura".