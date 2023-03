ITALIANO, Quando giochi bene non senti la fatica

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Dopo l'1-0 interno contro il Lecce, ha parlato ai microfoni di Dazn l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: "Siamo in un buon momento e in fiducia. Rischiamo qualcosa in più rispetto a prima, anche oggi che non abbiamo fatto una delle migliori partite, ma abbiamo rischiato poco. Alla fine potevamo chiuderla, ma dopo tante partite ci sta vincerle così come oggi".

Sulla gestione della rosa: "Stiamo cercando di evitare la solita frase che verso la fine del campionato la squadra è stanca eper farlo bisogna coinvolgere tutti. Cabral meritava di giocare ma era stravolto dopo la trasferta in Turchia. Poi si rischiano infortuni e ad Aprile avremo un mese di fuoco, serviranno tanti uomini".

Prosegue: "Stiamo maturando e tutti diamo una mano in ripiegamento. Sotto questo aspetto siamo maturati, dopo un periodo non bellissimo. Loro hanno iniziato bene, ma con Barak a sostegno della punta abbiamo trovato le misure e difeso le controffensive del Lecce. Quando trovi il filo giusto la fatica non la senti. Con i cambi abbiamo poi trovato manforte".

La squadra ha fatto uno step

"Sapevamo di andare incontro ad una partita complicata che non potevamo prendere in pugno subito. Se avessimo consegnato troppi palloni rischiavamo di subire tante ripartenze. In allenamento però i ragazzi sono sul pezzo e l'abbiamo preparata bene. Stiamo crescendo e ora abbiamo bisogno di rifiatare prima del tour de force".