ITALIANO, Oggi rischiamo. Parole Igor fanno piacere

Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN prima del match contro il Venezia: "L'indice di pericolosità della partita di oggi è altissimo, perché ci prendiamo sempre dei rischi e sappiamo oggi quanti ne prenderemo contro il Venezia che lotta per la permanenza in A. Quindi massima attenzione, i ragazzi lo sanno e dobbiamo sfruttare la spinta della vittoria di Napoli e di questo momento positivo. Come far rendere tutti al massimo? Penso sia merito dei ragazzi per la grande abnegazione che mettono durante la settimana. Hanno la curiosità di crescere sempre, come per esempio Igor che è migliorato tantissimo. Le sue parole mi fanno piacere".