ITALIANO, In difesa recupera Casale in vista dell'Atalanta

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - A due giorni dalla sfida con l'Atalanta, Vincenzo Italiano e il Bologna ritrovano Casale: il difensore è tornato questa mattina in gruppo, dopo qualche giorno di stop per il riacutizzarsi di un problema muscolare al polpaccio destro. Resta invece ai box Pobega, che non ha recuperato dallo stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro: il centrocampista potrebbe tornare tra i convocati in Champions con il Liverpool. Insiema Pobega, saranno fuori dai convocati anche i lungodegenti Cambiaghi, El Azzouzi e Ferguson. (ANSA).