ITALIANO (SKY), Su Kayode una strategia preparata

Il tecnico Viola Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Fiorentina Genk. Queste le sue parole:

Sulla reazione: “Abbiamo giocato un grandissimo secondo tempo. All’intervallo abbiamo detto che stavamo lasciando qualche situazione di troppo agli avversari anche se siamo stati bravi a rimetterla subito a posto. Nel secondo tempo non abbiamo concesso nulla. Mi è piaciuta la giocata corale da cui è nato il calcio di rigore. Abbiamo messo un’ipoteca sul passaggio, ora ci giochiamo il primo posto alla fine".

Su Beltran: “Qui nessuno è abbandonato o dimenticato. Nel momento in cui si va in campo si da il massimo e Beltran come gli altri ha giocato un bel secondo tempo”.

Su Kayode: "Oggi non mi sono sentito di mettere insieme Mina e Kayode, entrambi con pochi minuti sulle. Ho preferito mettere Yerry e Kayode a partita in corso: era una strategia preparata. Parisi ha fatto un po' fatica sulla destra ma va comunque ringraziato”.

Sul gol del Genk: “Parisi era in inferiorità e non doveva uscire e Mina doveva avvicinarsi. Dispiace che ogni volta che facciamo un mezzo errore prendiamo gol. Bisogna stare attenti su queste situazioni. Se avessimo preso palla potevamo fare un contropiede pericoloso”.

DOve deve migliorare la squadra: “Migliorando situazioni come il gol che abbiamo preso - perché ci capita spesso - e sbloccando gli attaccanti, perché per me le partite si indirizzano facendo gol. Speriamo di far bene in Ungheria perché arrivare primi nel girone è troppo importante”.