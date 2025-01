ITALIANO, Ho rimontato ben 18 partite in carriera

FirenzeViola.it

Intervenuto oggi in conferenza stampa prima della partita contro il Monza, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha spiegato il momento dei rossoblu: "Bisogna sfruttare i momenti positivi, le prestazioni che continuiamo a sfornare - le parole riportate da TMW. Tutti sono dentro, si fanno trovare pronti. Noi dobbiamo valutare tutto ciò che non ti permette di vincere senza fare gli errori sui gol subiti. Ci alleniamo poco e giochiamo tanto, dobbiamo prendere spunto e battagliare in partita. In alcune partite vediamo meccanismi perfetti e in altre sviste ed errori sotto porta. Siamo passati da squadra che non subiva gol ad un'altra in cui ne prendiamo troppi. L'importante è essere se stessi, soprattutto quando ti alleni poco, fare sempre prestazione, individuale e collettiva. Sfruttare che siamo davanti al nostro pubblico, commettendo pochi errori che in casa nelle ultime due poteva raggiungere qualcosa in più".

E sui rischi legati al suo tipo di calcio ha aggiunto: "Sono andato a rivedere quante volte sono stato rimontato e quante volte ho rimontato io: il dato si equivale. Con la Roma se andiamo sul doppio vantaggio non sarebbe accaduta la rimonta, con il Lecce invece nel finale abbiamo scardinato la loro difesa. Sono situazioni che si ripetono in ogni partita. L'Inter ha preso gol in Supercoppa nei minuti di recupero. In avanti tutti hanno qualità, se le partite rimangono vive devi stare molto attento. Io ne ho rimontate 18 in carriera, fa parte del cammino di una squadra. Negli ultimi 4 minuti con l'Inter siamo stati bravi e abbiamo portato via il punto. Con la Roma invece troppi pericoli. Se hai la possibilità di chiuderle sarebbe meglio, stroncare la reazione dell'avversario".