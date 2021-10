ITALIANO, Grande vittoria. Rigore? Nessun problema

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari: "Cercavamo da tempo una partita del genere perché in casa abbiamo sempre fatto vedere ottime cose uscendo bene dal campo ma non ottenendo ciò che meritavamo. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione e fatto più di un gol senza subirne, siamo contenti".

Saponara?

"Sono felicissimo della sua prestazione. È un ragazzo che si può ritagliare uno spazio importante, non fa mai una polemica e aspetta il suo momento. Ha sposato in pieno le nostre idee, sono felice che si sia espresso così. Tutti e tre davanti hanno dato ciò che cercavamo".

Il rigore?

"Alla rifinitura vengono in tre-quattro: chi se la sente più degli altri può andare dal dischetto a battere. Con me non ci saranno mai discussioni perché non voglio che ci siano battibecchi. Oggi Biraghi ha preso il pallone convinto, ha fatto gol e va bene così. Quando si decide così in serenità per me va benissimo. È questione di momenti, sarà sempre così".

La prestazione di Vlahovic?

"Sto chiedendo ai ragazzi di avere sempre furore, chiunque giochi. Dusan sa che nelle ultime partite non si era espresso al massimo, è giusto che una squadra dopo due sconfitte abbia una reazione. Da parte di tutti, anche di chi ha battuto i calci da fermo. Vlahovic è uno dei battitori, basta che sia concentrato".

L'abbraccio di gruppo dopo il gol?

"Le sconfitte nel calcio sono la parte peggiore per gestire le settimane, ti levano serenità. Quando si torna a vincere l'abbraccio dev'essere per forza quello di un gruppo compatto. Sono felice di avere una squadra che pensa uno per tutti, tutti per uno".