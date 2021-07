ITALIANO/2, 4-3-3? Contano interpretazione e principi

Vincenzo Italiano, a margine della conferenza ha parlato anche a Sportitalia. Ecco le sue parole: "Non posso non essere emozionato soprattutto con questo spettacolo di Firenze dietro. Inoltre perché la società mi ha voluto fortemente, io ci metterò il cuore come sempre fatto e speriamo di diventare squadra al più presto. Il mantra? Io penso che una squadra debba ricercare il fatto di creare tanto e concendere poco, in questi anni l'obiettivo è stato ottenuto e mi auguro che possa ripetersi anche a Firenze. In questi 3 giorni ho visto nei ragazzi grande carica e grande voglia. Quando si arriva a questo, è un 50 e 50, ringrazio la voglia della proprietà di portarmi a firenze e d io cercherò di ricambiare la fiducia. 4-3-3? A parte i numeri, è bello avere dei principi di gioco come sfruttare l'ampiezza, essere aggressivi ed avere il pallino di gioco, a parte il modulo è importante l'interpretazione e anche l'anno scorso ho cercato di cambiare in corsa ed ora con Gonzalez e con la qualità penso possa ripetersi. Partiamo subito forte perciò significa che in questa preparazione bisogna essere super concentrati. La voce è già andata, abbiamo iniziato subito forte per farci trovare pronti contro una grande squadra, dobbiamo tener testa al campionato perché anche le partite successive sono difficili ma io penso che con il lavoro si può far bene