ITALIA U19, Tra i convocati ci sono Martinelli e Fortini

© foto di Federico De Luca

Tra gli "arruolati" di Alberto Bollini, ct della nazionale azzurra U19, figura anche il gioiello viola Tommaso Martinelli. Giovedì prossimo, allo stadio ‘Bruno Benelli’ di Ravenna, la nazionale azzurra affronterà il Galles in un test amichevole. È lecito aspettarsi il ritorno tra i pali del classe '06 viola, che dopo i miracoli mostrati in nazionale si giocherà il posto con il "collega" Renato Bellucci Marin della Roma. Nella lista dei convocati figura anche l'ex viola Niccolò Fortini, attualmente in prestito alla Juve Stabia.