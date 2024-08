ITALIA U19, Bollini convoca Martinelli per due amichevoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Alberto Bollini ha reso noti i convocati per le due amichevoli che vedranno coinvolta l'Italia Under 19 contro la Slovenia, in programma il 6 agosto a Manzano e l’8 agosto ad Ajdovscina. Presente anche il portiere viola Tommaso Martinelli. Questo l'elenco completo:

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Torino);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli), Alessandro Ventre (Juventus), Lorenzo Venturino (Genoa);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Federico Coletta (Roma), Francesco Crapisto (Juventus), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Lorenzo Riccio (Atalanta);

Attaccanti: Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Genoa), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Emanuele Rao (Spal), Filippo Scotti (Milan).