Italia, Gattuso sempre più vicino a diventare ct: la possibile firma settimana prossima

Ulteriori passi avanti fra la FIGC e Gennaro Gattuso, che sarà con ogni probabilità il prossimo ct della Nazionale. Nelle scorse ore, come da previsione, è andato in scena un faccia a faccia fra l'ex centrocampista ed il presidente Gabriele Gravina. Fra le parti si respirano sensazioni positive, con Gattuso che dovrebbe firmare il suo contratto con la federazione all'inizio della prossima settimana, si legge su TMW. Tutto apparecchiato o quasi, con solo i consueti dettagli oramai da sistemare nel nuovo e decisivo summit previsto per i prossimi giorni.