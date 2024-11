ITALIA, Figuraccia a S.Siro, ko 3-1 con la Francia: è 2ª

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Figuraccia in eurovisione per l'Italia: dopo il bel successo per 1-0 ottenuto pochi giorni fa contro il Belgio stavolta gli Azzurri sono caduti (e male) per 3-1 a San Siro contro la Francia, costantemente padrona del gioco e apparsa ben più motivata rispetto alla formazione di Spalletti. A decidere la sfida di Nations League - ultima gara della fase a gironi - ci hanno pensato una doppietta di testa dell'ex Juve Rabiot (che ha aperto e chiuso la sfida tra il 2' e il 65'), il raddoppio molto bello su punizione di Digne (con complicità di Vicario, che ha deviato la palla in rete con la schiena) e il momentaneo 1-2 di Cambiaso.

Con questo risultato, la Francia si qualifica da prima nel girone 2 per differenza reti (+6 contro le +5 italiane) mentre finisce al 2° posto l'Italia che dunque nel prossimo turno di Nations League potrebbe già affrontare una "big". 23' più recupero per il viola Moise Kean (entrato al 67' al posto di un evanescente Retegui, ma in grado di creare una bella palla gol al 94'), solo panchina invece per Pietro Comuzzo.