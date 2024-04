ITALIA FEMM., Soncin: "Stiamo crescendo. Cosenza ci aiuterà"

FirenzeViola.it

In conferenza stampa a Coverciano, il Ct della Nazionale Femminile Andrea Soncin ha parlato dei prossimi impegne delle azzurre, che venerdì inizieranno il proprio cammino per le qualificazioni all'Europeo 2025 contro l'Olanda (a Cosenza venerdì alle 18.15) e la Finlandia (martedì 9 a Helsinki alle 18:15): "Il gruppo è molto motivato, stiamo gestendo alcune situazioni che arrivano dal campionato, abbiamo perso Serturini, mentre contiamo di recuperare tutte le altre. Non è un problema numerico perché le ragazze ci sono, c'è grande voglia di conquistare la qualificazione".

Avete studiato qualcosa per contrastare le palle inattive?

"Siamo concentrati solo sull'Olanda. In Nations League hanno fatto bene, abbiamo le qualità e le caratteristiche per affrontare giocatrici con qualche centimetro in più e sfruttare al meglio le partite. Lavoriamo quotidianamente e ci lavorano anche le avversarie".

Quale passo avanti si aspetta?

"Il nostro è stato un percorso di crescita importante, non solo a livello calcistico ma anche come identità di gruppo. Fin da ieri si sta notando un nuovo passo in avanti con tante leader e uno spirito positivo e di fiducia. Cosenza può essere un fattore importante ed è fondamentale che l'Italia vada in giro in tutta Italia, il calore sarà un fattore importante".