ITALIA, 2-0 pure alla Bulgaria: Belotti-Locatelli in gol

È un'Italia quasi perfetta quella che ha iniziato il suo percorso nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022: dopo il successo per 2-0 sull'Irlanda del Nord di tre giorni fa, stasera gli azzurri hanno battuto per 2-0 anche la Bulgaria, grazie alle reti di Belotti su rigore al 41' e di Locatelli all'83', il quale ha trovato il bis degli azzurri con uno splendido tiro a giro sul secondo palo. Con questo risultato l'Italia sale a quota 6 punti in classifica, al primo posto nel suo raggruppamento. In tribuna per tutti i 90' di oggi i due violazzurri, ovvero Castrovilli e Biraghi.