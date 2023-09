INDISCREZIONI DI FV IND.FV, V. PARK, ELABORATI INCOMPLETI: OK SLITTA ANCORA È stata una riunione dall’esito incerto quella che è andata in scena questa mattina a Bagno a Ripoli tra il Comune, i tecnici della Fiorentina (nelle figure degli architetti dello studio Archea) e la Commissione di pubblico spettacolo per la valutazione... È stata una riunione dall’esito incerto quella che è andata in scena questa mattina a Bagno a Ripoli tra il Comune, i tecnici della Fiorentina (nelle figure degli architetti dello studio Archea) e la Commissione di pubblico spettacolo per la valutazione... NOTIZIE DI FV NAZIONALI, PROGRAMMA ODIERNO: C'È LA SERBIA DI MILENKOVIC Quest'oggi si giocheranno altre partite di qualificazione ai prossimi Europei e alla prossima Coppa d'Africa. Ecco di seguito il programma completo, con la Serbia di Nikola Milenkovic che scenderà in campo alle 20.45 contro la Lituania. Ore 15:00... Quest'oggi si giocheranno altre partite di qualificazione ai prossimi Europei e alla prossima Coppa d'Africa. Ecco di seguito il programma completo, con la Serbia di Nikola Milenkovic che scenderà in campo alle 20.45 contro la Lituania. Ore 15:00... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi