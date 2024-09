ISR-ITA, Kean torna al gol in azzurro dopo tre anni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non giocava titolare in Nazionale da quasi un anno (14 ottobre 2023, contro Malta), non segnava addirittura da tre (doppietta contro la Lituania l'8 settembre 2021). La maledizione azzurra di Moise Kean si è rotta stasera, al 66' di Israele-Italia. Dopo un quarto d'ora della ripresa l'attaccante della Fiorentina ha raccolto infatti una corta respinta di Gerafi sul tiro di Raspadori, scaricando in porta da pochi passi la rete del 2-0 (in precedenza, nel primo tempo, era arrivato il vantaggio di Frattesi).

Gol e fiducia ritrovata per il classe 2000, che sembra aver sfruttato al meglio la fiducia del Ct Luciano Spalletti. In generale, per Kean quello segnato sul campo neutro di Budapest è il quinto centro in 17 partite con gli azzurri.