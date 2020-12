INZAGHI, Il Genoa ha messo in grossa difficoltà i viola

L'allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato del Genoa, contro cui la sua squadra giocherà domani: "In queste ultime partite mi sembra una squadra in grande ripresa, non mi sarei mai aspettato di vederli in quella posizione di classifica. In passato ha sicuramente influito l'emergenza Covid, un aspetto da non sottovalutare. Ultimamente avrebbero meritato di vincere contro il Milan, hanno messo in grossa difficoltà la Fiorentina e la Juventus. Per ottenere un risultato positivo occorrerà scendere in campo come la mentalità giusta, senza sottovalutare un Genoa composto da giocatori di grandissima esperienza".