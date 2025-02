Inter, Thuram e Arnautovic a parte verso la Juve: i due usciti malconci da lunedì

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Niente allenamento insieme al resto dei compagni in casa Inter per Marcus Thuram e Marko Arnautovic. I due attaccanti nerazzurri sono usciti malconci dalla sfida contro la Fiorentina di lunedì sera (contusione alla caviglia sinistra per il francese e un affaticamento muscolare per l'austriaco) e oggi, alla ripresa degli allenamenti verso la sfida di domenica sera contro la Juventus, hanno svolto un lavoro personalizzato. Per entrambi la situazione sarà valutata nei prossimi giorni, per capire se potranno essere a disposizione per il big match di Torino. (ANSA).