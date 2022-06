INCOCCIATI, Bernardeschi al Napoli? Può fare bene

Giuseppe Incocciati, ospite di TMW Radio, ha parlato così del possibile trasferimento di Federico Bernardeschi al Napoli: "Quando si fa l'errore di pensare che un giocatore possa fare tutto, lo si rovina. Nella Juve abbiamo visto con Marchisio, che era straordinario in un centrocampo avanzato a tre. Poi davanti alla difesa Allegri lo ha annullato. Bernardeschi è stato preso dalla Fiorentina, era un giocatore prevalentemente d'attacco ma per far parte della Juve si è anche adattato. Napoli è un ambiente che se fai bene ti aiuta tantissimo, ma tutto dipende da lui".