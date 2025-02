In attesa della Fiorentina, l'Inter chiude il colpo Sucic: croato già a Milano

In attesa di scendere in campo stasera contro la Fiorentina, l'Inter chiude un colpo per il futuro. Come riporta TMW, Petar Sucic è sbarcato stamani a Milano e svolgerà visite mediche prima della firma sul suo nuovo contratto con i nerazzurri per poi rientrare in Croazia nei prossimi giorni (il giocatore è atteso stasera a San Siro per la sfida contro i viola) in attesa del ritorno ufficiale in Italia in estate.

Sucic, classe 2003, arriverà dalla Dinamo Zagabria per una cifra attorno ai 14 milioni di euro, più 2.5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita del centrocampista. Che sarà ovviamente valutato da Inzaghi, ma nelle idee della dirigenza dovrebbe andare a prendere il posto di Frattesi, in caso di cessione in estate, ma potrebbe anche ricoprire altri ruoli grazie alla sua duttilità.