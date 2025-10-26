Il Torino batte anche il Genoa: all'Olimpico finisce 2-1 grazie al gol di Maripan allo scadere

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:20News
di Redazione FV

Partita divertente all'Olimpico Grande Torino, quella andata in scena fra Torino e Genoa nella gara delle 12.30. Finisce 2-1, per i padroni di casa con i granata che dopo essere andati sotto nel primo tempo con la rete di Thorsby la riprendono nella ripresa grazie all'autogol di Sabelli e poi la ribaltano con Maripan allo scadere. 