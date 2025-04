Il Sassuolo è tornato in Serie A, la vicepresidente Squinzi: "Risultato che premia il lavoro"

Da ieri pomeriggio, il Sassuolo è ufficialmente tornato in Serie A. Ai neroverdi è bastato un solo anno in cadetteria per stravincere il campionato e tornare nel calcio che conta, festeggiando la promozione con addirittura cinque giornate d'anticipo. Una gioia che la vicepresidente del club e Amministratore delegato Mapei Veronica Squinzi ha commentato così, in una nota pubblica sul sito ufficiale della società:

“È una grande soddisfazione per noi vedere tornare il Sassuolo in Serie A. Un risultato importante e fortemente voluto che premia un lavoro di squadra serio e intenso, portato avanti da tutti con impegno e determinazione.

Ringraziamo tutta la famiglia Sassuolo, dalla presidenza alla dirigenza, dallo staff tecnico ai calciatori e tutti i collaboratori, per averci riportato nella massima serie dove siamo pronti ad affrontare nuove sfide sportive insieme alla nostra squadra e a tutti quelli che la supportano”