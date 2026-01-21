Social Il saluto di Fabbian al Bologna: "In rossoblù due anni e mezzo indimenticabili"

È da poche ore ufficiale l'arrivo alla Fiorentina dal Bologna del centrocampista italiano Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003 ha salutato i suoi ex tifosi attraverso un post Instagram pubblicato sul proprio profilo. Questo il suo messaggio: "Cara Bologna, cari tifosi rossoblù, sono stati due anni e mezzo speciali, ricchi di emozioni e momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Insieme abbiamo raggiunto traguardi importanti, frutto del lavoro, del sacrificio e dell’unione di questo gruppo e di questa splendida città. Grazie ai miei compagni, allo staff, a Mister Motta e Mister Italiano, al Presidente Saputo, alla dirigenza, e a tutte quelle persone che ogni giorno fanno grande questo club.

E grazie a voi tifosi rossoblù, per il sostegno e l’affetto dimostrati in questi anni. Non lo dimenticherò mai. Comunque vada, sarete sempre nel mio cuore. Con affetto, il vostro Cinno".