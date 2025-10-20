Social

"Il resto è storia", Ibrahimovic e l'abbraccio a San Siro con Stefano Pioli

Oggi alle 23:00
di Redazione FV

Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di Red Bird ed ex calciatore tra le altre squadre anche del Milan, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video del pre partita della gara di ieri tra i rossoneri e la Fiorentina, nel corso del quale si vede l'abbraccio tra lo svedese e Stefano Pioli, attuale tecnico viola ed ex allenatore di Ibra nella sua ultima esperienza nel mondo del calcio a Milano.

I due hanno condiviso lo scudetto del 2022 ed è proprio in riferimento a quel trofeo che la descrizione del post recita le seguenti parole: "Il resto è storia". 