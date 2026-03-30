Il procuratore di Dzeko svela: "Nel 2020 era tutto fatto per la Juve, poi il dietrofront"

Il procuratore di Dzeko svela: "Nel 2020 era tutto fatto per la Juve, poi il dietrofront"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 12:26News
di Redazione FV

Sarà il pericolo numero uno per l'Italia domani sera. Edin Dzeko, 40 anni compiuti, attuale attaccante dello Schalke 04 in seconda divisione tedesca dopo i sei mesi da cancellare alla Fiorentina; ma soprattutto, ancora, colonna della Bosnia che domani sfiderà a Zenica gli azzurri per un posto ai Mondiali. Del cigno di Sarjevo ha parlato Silvano Martina, suo storico agente, che a la Stampa ha rivelato alcuni dettagli sulla gigantesca carrirea dell'attaccante: "Nel 2020 era tutto fatto con Paratici per portarlo alla Juventus, ma la Roma chiamò e disse che non lo avrebbe più dato via, visto che Milik non aveva superato le visite mediche e dunque loro non avrebbero avuto un sostituto. Poi andò all'Inter, gratis, a fine stagione; Paratici, invece, non poteva aspettare e chiuse con Morata”.

La sua forma fisica? Gioca ancora a questa età perché ha classe, ed è un professionista incredibile. Corre sempre tantissimo e fa più di 10 chilometri a partita. Chiaramente ha perso qualcosa, ma se gli capita la palla buona la butta dentro. Sentirà la partita con l'Italia in modo particolare”.