Euro U21: Palmisani: "Siamo sul pezzo, pronti per la Svezia"

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(ANSA) - ROMA, 29 MAR - ''Stiamo bene, stiamo prendendo fiducia partita dopo partita, infatti contro la Macedonia del Nord abbiamo fatto una gran prestazione. Stiamo bene, siamo sul pezzo, pronti per la Svezia". Parola di Lorenzo Palmisani, portiere dell'Italia Under 21 che domani incontrerà la Svezia a Boras (ore 18.30, diretta Rai 2) in un match di qualificazione agli Europei di categoria. "Questo è un gruppo coeso, siamo tutti focalizzati sullo stesso obiettivo, è bello essere qui. Fra i pali c'è una concorrenza importante, sono portieri molto forti, grazie a loro ho la possibilità di migliorare, perché ti spingono sempre a fare meglio, allenamento dopo allenamento".

" Affronteremo una squadra forte, ma - aggiunge Palmisani - la stiamo studiando bene e lavorando sui nostri punti di forza. Abbiamo dimostrato di essere una Nazionale che può avere valori importanti, ci faremo trovare pronti". A Tirrenia la squadra ha appena concluso la sua seduta di allenamento pomeridiana, con tutti gli effettivi a disposizione del tecnico azzurro Baldini. Domani mattina è invece previsto l'ultimo allenamento a Tirrenia, mentre nel pomeriggio ci sarà il trasferimento in Svezia, dove la squadra arriverà in serata. (ANSA).