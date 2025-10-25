Il Panathinaikos riparte da Benitez: "Colpito dall'idea, qui un progetto reale"

Esperienza in Grecia per Rafa Benitez annunciato dal Panathinaikos come "il miglior allenatore mai arrivato in Grecia". Oggi il neo tecnico è stato presentato alla stampa e, come riporta Marca, ha così parlato: "Quando abbiamo iniziato i colloqui, sono rimasto molto colpito dall'idea. È molto facile parlarne come di un progetto, ma la realtà è che si vede il nuovo stadio, si vede il cambiamento nella struttura. si vede l'impegno per migliorare il campo di allenamento. Si vede un progetto reale. Abbiamo bisogno di una squadra vincente con una mentalità vincente, ed è quello che cercheremo di raggiungere. L'unione tra club, tifosi e giocatori ci renderà più forti".

Nei giorni scorsi dalla Grecia era arrivata la voce di un interesse dello stesso Panathinaikos al direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, con la mediazione del neo dirigente del club greco Franco Baldini.