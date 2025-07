Il Museo Fiorentina dopo la tragica scomparsa di Pin: "Uomo ricco di valori"

Così il Museo Fiorentina su Facebook dopo la notizia della tragica scomparsa di Celeste Pin: "Il Museo Fiorentina piange l'improvvisa tragica scomparsa del grande Celeste PIN. Nato a San Martino di Colle Umberto il 25 aprile 1961, giocatore della Fiorentina dal 1982 al 1991. Protagonista della storia viola, ottimo calciatore ma soprattutto uomo serio, ricco di valori e umanità, innamorato della nostra Firenze dove aveva scelto di vivere per sempre. Perdiamo improvvisamente con la scomparsa di Celeste un caro amico e un uomo vero, che ha vestito la fascia di Capitano viola con orgoglio e onore, lascia un vuoto incolmabile in tutti noi. Entrato a far parte della "Hall of Fame Viola" nella edizione 2022, per sempre tra i Grandi della Storia Viola! Condoglianze sentite a tutti i familiari a cui va il nostro abbraccio di cuore! Celeste sempre con noi!".

Ecco il post originale del Museo Fiorentina: