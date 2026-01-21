Il direttore de Il Romanista: "Inaccettabile vietare le trasferte a tutti i tifosi"

Il direttore de "Il Romanista", Daniele Lo Monaco, ha parlato a Sportitalia della decisione arrivata ieri di vietare le trasferte per tutto il resto della stagione ai tifosi della Fiorentina e della Roma per via degli scontri avvenuti in autostrada nello scorso weekend: "Si prendono queste decisioni che poi coinvolgono tutta la tifoseria per colpa di una decina di tifosi, anche se non si è capito bene cosa è successo perché le immagini sono poco chiare. Sta di fatto che c'è stato questo confronto sull'autostrada all'altezza di Bologna tra fiorentini e romanisti. Non si sa chi aspettava chi, anche se qualche ricostruzione c'è stata, qualche scontro c'è stato e la decisione è stata quella di vietare le trasferte ai tifosi di Fiorentina e Roma per tutto il resto della stagione.

Questa decisione non è accettabile a livello di cittadini. Io immagino le persone e le famiglie che vogliono andare in trasferta a seguire la propria squadra e invece di andare a perseguire le responsabilità individuali personali di chi commette un reato, si preferisce impedire a tutte le tifoserie di impedire di viaggiare e si pensa di risolvere così il problema