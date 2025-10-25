Il cordoglio del Museo Fiorentina per Raffaello Paloscia: "Sempre con noi!"

Tra i cordogli per la scomparsa del decano del giornalismo sportivo Raffaello Paloscia, è arrivato anche il ricordo del Museo Fiorentina che ha scritto questo:

"Il Museo Fiorentina piange la scomparsa del grande Raffaello PALOSCIA.

Nato ad Urbino il 27 settembre 1928, il giovane Raffaello cullava due sogni, diventare calciatore e giornalista sportivo, una forte pleurite gli impedì di proseguire il percorso da atleta indirizzandolo verso la professione di giornalista. Cresciuto nella redazione fiorentina del “Corriere dello Sport” in Via Ricasoli, sotto la sapiente guida del maestro Giordano Goggioli, Raffaello fece il suo esordio col primo articolo nel 1950, appassionato di tante discipline sportive passò in seguito a “La Nazione” dove fece parte della prima redazione sportiva che raccontò lo scudetto della meravigliosa Fiorentina 1955/56. Dopo essere stato a lungo un pilastro della Redazione Sportiva de “La Nazione” ne assunse presto la direzione, raccontando le imprese più belle del calcio, il secondo scudetto viola, le imprese Azzurre ai Campionati Mondiali ed Europei, le Olimpiadi, il grande ciclismo, spaziando tra le varie discipline con sagacia e competenza. Nel 2022 Raffaello Paloscia è entrato a far parte della “Hall of Fame Viola”, il suo nome resterà per sempre tra i Grandi della Storia Viola.

Oggi purtroppo Raffaello ci ha lasciati, ci stringiamo commossi ai familiari porgendo le nostre sentite condoglianze, ci lascia il decano dei giornalisti sportivi fiorentini, un uomo garbato, un serio professionista che ha saputo raccontare con passione e maestria oltre settant’anni di storia della nostra Fiorentina.

Un abbraccio commosso ai familiari...

Raffaello sempre con noi!